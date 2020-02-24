«Айнтрахт» — «Унион»: ставка Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Унион» в 23-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.90.
«Достаточно интересная игра. «Унион» — команда со своим лицом, не похожим на другие клубы в Бундеслиге. Но мне кажется, «Унион» прекрасно понимает сейчас, что его задача сейчас — остаться в Бундеслиге на следующий год. Для этого, конечно, нужно в первую очередь выигрывать домашние матчи. В выездных встречах можно манкировать игру, как это было в Дортмунде. Там «Унион» приехал и изначально был согласен на поражение. Может быть, во Франкфурте будет и не так, что-то постарается сделать «Унион».
Но я всё-таки думаю, что Франкфурт должен добиться победы. Коэффициент — 1.90. Просто прекрасный вариант для домашней победы «Айнтрахта», тем более над клубом, который приедет с другого конца Германии», — сказал Андронов.
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