«Челси» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: 2-й тайм более результативный за 2.00.



«Челси» удачно провёл последний матч — против «Тоттенхэма». Преимущество было солидным, но в конце пришлось понервничать, когда один мяч команда Моуринью отыграла. Да и в игре с «МЮ» неплохо выглядел «Челси», но реализация моментов у соперника была на порядок лучше.



В целом, как мне кажется, «Челси» очень удобный соперник для «Баварии». Коэффициент 1,8 на гостевую победу мюнхенцев меня даже не удивляет. «Челси» не закрывается, старается играть от себя, создавать моменты, в обороне в то же время особого порядка не наблюдается. «Бавария», конечно, будет пользоваться пространством, своими шансами.



Но всё-таки несколько раз за сезон мы видели, что «Челси» может перестраиваться, играть от соперника. Думаю, что и сейчас не полезет на рожон лондонский клуб. Понимают в «Челси», что по исполнителям на данный момент «Бавария» сильнее, там есть топовые футболисты, которым нельзя давать свободу.



Предположу, что первый тайм выйдет аккуратным. «Челси» не будет взвинчивать темп, постарается строго сыграть в обороне. А во втором тайме, скорее всего, кто-то не выдержит, пойдут ошибки и в целом более открытый футбол. Так что здесь взял бы вариант «второй тайм результативнее первого», — сказал Титов.



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