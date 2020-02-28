Эксперты: «Интер» и «МЮ» — фавориты Лиги Европы перед 1/8 финала

27 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. По их итогам определились 15 из 16 участников 1/8 финала турнира. По оценке букмекеров главные фавориты сейчас — миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу одной из этих команд можно с коэффициентом 5.50. Это примерно по 18% вероятности.



Кроме того, в числе фаворитов эксперты выделяют «Севилью» и «Вулверхэмптон». Сделать ставку на успех любого испанцев можно за 7.00 (12.5%), а на англичан — за 8.00 (11.5%).



С коэффициентом 13.00 (7%) можно сделать ставку на «Байер» или «Хетафе». За 15.00 (6%) предлагается поставить на «Рому».



Шансы «Айнтрахта», которому еще предстоит сыграть ответный матч 1/16 финала против «Зальцбурга», аналитики оценили коэффициентом 25.00 (4%). За 30.00 (3%) можно поставить на триумф «Шахтера», а за 35.00 (2.3%) — на «Вольфсбург».



Сделать ставку на победу в турнире «Рейнджерс», ЛАСКа или «Олимпиакоса» можно с коэффициентом 50.00 (2%). За 65.00 (1.4%) можно поставить на «Базель». Шансы «Копенгагена» эксперты оценили коэффициентом 75.00 (1.3%).



Меньше всего шансов выиграть Лигу Европы, по оценке букмекеров, у «Зальцбурга» и «Башакшехира». Поставить на победу любого из этих клубом можно с коэффициентом 100.00 (1%).



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