«Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» — «Вальядолид».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.53.



«Реал Сосьедад» рвётся в Лигу чемпионов, его трудно остановить, особенно на своём поле. «Вальядолид» — довольно-таки закрытая команда, и даже в игре против «Эспаньола», который играл в меньшинстве, голы «Вальядолиду» дались с трудом. Думаю, матч предстоит тяжёлый, но мастерство «Реала Сосьедад» скажется, он будет больше атаковать, а вскрывать такие обороны команда из Сан-Себастьяна умеет. Но всё-таки это будет проблематично.



Что касается «Вальядолида», то команда последней победой обеспечила себе более комфортное место в турнирной таблице и отдалилась от зоны вылета, а с таким запасом легче играть, нежели той же «Мальорке», у которой календарь будет тяжёлый и набирать очки будет всё сложнее и сложнее. В основном «Вальядолид» делает акцент на домашние игры», — сказал Радимов.



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