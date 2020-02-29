«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.15.



«Дзюба, как я понимаю, не сможет сыграть против «Локомотива». Шансы уравниваются. В принципе понятно, как будет развиваться игра. Вряд ли «Локомотив» будет бороться за инициативу. Скорее всего, просто сыграет вторым номером, будет караулить шанс, чтобы убежать в контратаку. «Зенит» будет стараться играть от себя. Иначе и нельзя на своем поле, поддержка, как всегда, будет сумасшедшей. Я сам это ощущал, когда приезжал в Петербург.



По классу команды, на мой взгляд, равны. На результат ставить мне здесь не хочется. Может игра качнуться и в ту и в другую сторону. Хотя, по котировкам, «Зенит» — явный фаворит. Но мне видится, что голы должны быть. Высокий уровень футболистов позволит реализовать достаточное количество моментов. Поле мешать точно не будет. Условия будут располагающими к быстрой, яркой игре. Ну и, как правило, матчи между этими соперниками в Петербурге получаются достаточно результативными. Так что поставлю на тотал больше».



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