ЦСКА — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч Российской Премьер-Лиги 29 февраля

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч ЦСКА — «Урал» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.



«Мы скучали по нашему футболу. Хоть и было много других крутых лиг, но всё равно тянет к родному и близкому. А начать прогнозы на РПЛ в 2020 году я хочу с матча между ЦСКА и “Уралом”.



Понятно, что сложно делать какие-то прогнозы, когда ты не видишь команды в боевом состоянии. Конечно, мы видели их на сборах и в товарищеских играх, но это совершенно другое, нежели официальные встречи. ЦСКА не смог никого серьёзного купить, прибрав только молодых футболистов. Поэтому я не думаю, что в команде Виктора Гончаренко будут какие-то важные изменения. Тем не менее “армейцы” остаются одним из фаворитов РПЛ, и в матче с “Уралом” — тоже. Особенно с учетом того, что матч пройдёт в Москве, а не в Екатеринбурге. Как известно, команда Дмитрия Парфёнова прекрасно выступает на домашней арене, а вот на выезде может испытывать проблемы.



Я не думаю, что в этом матче стоит ожидать голевой феерии. Всё-таки наши поля ещё не очень приятны, да и состояние команд ещё не самое оптимальное, ведь им только предстоит набрать форму. Кроме того, матчи между “Уралом” и ЦСКА всегда проходят достаточно “низовыми”. Это неудивительно, поскольку москвичи уже долгие годы имеют проблемы с атакой, тогда как уральцы умеют круто обороняться и выступать вторым номером. Я думаю, что хоть ЦСКА и выиграет, но сделает это аккуратно. Много мячей забито не будет. Я выбираю ставку на тотал меньше 2.5 голов».



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