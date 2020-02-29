Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги в Грозном

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги в Грозном
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Ростова» всухую за 4.15.

«Ростов» весь сезон интереснее выглядит. А у «Ахмата» проблемы, они внизу турнирной таблицы находятся. Конечно, они будут играть на своем поле, после большого перерыва. Наверное, даже подзабыли, на каком месте в таблице они стоят. Но не в этом дело.

Всё равно «Ростов» явно посильнее и сыграннее. Поэтому ставлю на победу «Ростова» и ТМ (2.5). Кроме того, считаю, что «Ахмат» не забьёт в этом матче».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020