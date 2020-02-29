«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги в Грозном

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ростова» всухую за 4.15.



«Ростов» весь сезон интереснее выглядит. А у «Ахмата» проблемы, они внизу турнирной таблицы находятся. Конечно, они будут играть на своем поле, после большого перерыва. Наверное, даже подзабыли, на каком месте в таблице они стоят. Но не в этом дело.



Всё равно «Ростов» явно посильнее и сыграннее. Поэтому ставлю на победу «Ростова» и ТМ (2.5). Кроме того, считаю, что «Ахмат» не забьёт в этом матче».



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