«Йокерит» — «Локомотив»: ставка Павла Лысенкова на первый матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: ТБ 4.5 шайбы за 1.73



«Получалось у них в ходе регулярного чемпионата нечто удивительное: шесть раз они встречались, и в первых пяти матчах выигрывали исключительно гости. «Йокерит» побеждал в Ярославле (4:1). «Локомотив» побеждал в Хельсинки. «Локомотив» вырывал победу и по буллитам в Хельсинки. Шестой матч остался за «Локо», дома ярославцы победили со счетом 5:0.



Что ещё интересно — во всех шести матчах было заброшено очень много шайб. Самый скудный матч по голам был в Хельсинки, где выиграл «Локомотив» (3:2). Победа была в дополнительное время. В основное время команды забросили четыре шайбы. Это тоже намекает на то, что тотал здесь должен быть неплохим.



Я бы взял тотал больше 4.5 в первом матче. Конечно, это плей-офф, все команды закрываются и играют очень осторожно, но у «Йокерита» с «Локомотивом» это просто не получается. У них идёт открытый хоккей. Атака явно перевешивает защиту. Если рисковать — а риск тут будет в любом прогнозе, — то я бы здесь рискнул именно с тоталом.



Что касается второго матча, то я бы зарядил на итоговую победу «Локомотива», потому что в первом матче «Йокерит» может выиграть, а второй матч «Локо» должен зацепить.



Один из двух матчей «Локомотив» в Хельсинки должен взять, потому что в ходе регулярного чемпионата сделал это три раза. Сложная серия. В первом матче беру тотал больше 4.5, а во втором всё же взял бы итоговую победу «Локомотива»».



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