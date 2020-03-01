«Реал» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч 26-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.30.



«В предыдущем туре “Барселона” выиграла у “Эйбара” со счётом 5:0. Месси забил четыре мяча. Что тут говорить? Блестящий матч для Лионеля, после которого он будет в хорошем настроении. Хотя перед “Реалом” ещё будет “Наполи” в Лиге чемпионов. А вот “Реал” разочаровал, ведь проиграл “Леванте”. Команда Зидана владела преимуществом, показывая, что имеет атакующий потенциал. С другой стороны, сказалось отсутствие такого человека, который мог бы сделать завершающий пас на ворота, голевую передачу. Хотя, конечно, моменты были и вполне мог “Реал” выигрывать. К вопросу о том, что у “Реала” нет организатора игры, очередную травму получил Азар.



Команды играли друг с другом в декабре, когда была ничья 0:0. До очного сражения “Барса” и “Реал” проведут игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперниками будет “Наполи” и “Манчестер Сити”. У каталонцев будет на один день отдыха побольше. Я думаю, что потратит силы тот и другой коллектив. Нынешний “Реал” и нынешняя “Барселона”, конечно, хороши и сильны, но они не в том состоянии, как это когда-то было раньше, чтобы говорить об уверенной и спокойной борьбе на двух фронтах. Нет глубины состава и мощи, как было раньше. Вылетит кто-то из футболистов, как тот же Азар, мы тут же увидим другую картину.



Сейчас “Реал” отстаёт от “Барсы” на два очка. Может быть, для “Реала”, который уже 13 раз выигрывал Лигу чемпионов, больше стимул стать чемпионом в Испании. Вопрос будет в том, как команды будут настроены друг на друга после ЛЧ, ведь силы могут кончиться. Исходя из этого, я прикидываю характер игры. Мой прогноз будет таким, что в этом матче будет забито меньше 2,5 гола».



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