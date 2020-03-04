ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Торпедо».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.50.
«Это будет лёгкая серия для ЦСКА. «Армейцы» производят впечатление машины. В этом плане показателен матч с «Сочи», но не против СКА.
«Торпедо» с ЦСКА играет плохо. Возьмём последние три встречи — там сплошные поражения. Полное преимущество ЦСКА. Здесь всё будет примерно так же. Смотрите, как начинается этот плей-офф.
Во второй встрече всё будет чуть рациональней, как это бывает с ЦСКА. К тому же вторую игру «Торпедо» может провести чуть собранней, чем первую. Я бы уже присмотрелся и взял фору (-1.5). Вторые матчи всегда отличаются от бурного начала», — сказал Казанский.
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