ЦСКА — «Торпедо». Прогноз: рациональность Никитина поможет зайти коэффициенту 4.85 в КХЛ

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА 4 марта сыграет с «Торпедо». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч ЦСКА — «Торпедо» команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.25. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 4 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.95, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.91. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 6.75.

Прогноз и анализ матча ЦСКА — «Торпедо» (04.03.2020)

Победа в первом матче далась ЦСКА буднично и без всяких вопросов. Уже к восьмой минуте счёт был 2:0, а отыграть две шайбы у действующего обладателя Кубка Гагарина редко кому удаётся. Так в итоге и вышло: фаворит прагматично засушил соперника, не дав тому ни шанса на спасение.

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Хотя на одну шайбу нижегородцы, пожалуй, наиграли. Красно-синие расслабились после мощного дебюта. «Торпедо» создало несколько хороших моментов за короткий отрезок, но с реализацией совсем не заладилось: пара неудачных бросков из убойных позиций, несколько отличных спасений Ильи Сорокина.



А дальше подопечные Игоря Никитина пришли в себя и лавочка прикрылась. В такой ситуации иногда удаётся зацепиться за счёт большинства, вот только этой опции гости оказались лишены. За 60 минут они так и не дождались удалений у соперника. А в равных составах сделать что-то с таким ЦСКА неимоверно сложно.



«Армейцы» открыли счёт в серии в режиме экономии энергии. Достаточно сказать, что в первом поединке до отметки в 20 минут на льду добрался один лишь Мэт Робинсон (20.29), а все остальные лидеры получили по 15-19 минут. Разница в классе слишком существенна, чтобы всерьёз говорить о какой-то интриге.



На своём льду «Торпедо» при помощи болельщиков, может, и зацепится, а вот на выезде вариант только один — открыть счёт и надеяться на бенефис вратаря. Слишком уж велико преимущество москвичей во всех компонентах. Они выигрывают конёк, лучше смотрятся в единоборствах и не оставляют шансов на «точке» (30-17 по вбрасываниям в первой встрече).

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Букмекеры прекрасно видят баланс сил в сражении первой и восьмой команды Запада, а потому дают на лобовую победу фаворита скромнейший коэффициент 1.25. Даже П1 с форой (-1.5) идёт за 1.47. Потому придётся выкручиваться и искать менее очевидные варианты.



Мы бы выбирали между П2 с форой (+2.5) за 1.82, а также ставкой П1 с разницей в две шайбы за 4.85. Разница в классе очевидна, тратить лишние силы в первом раунде Кубка Гагарина красно-синим нет смысла. Первый матч показал, что Игорь Никитин не планирует гнаться за крупным счётом.

Свои два-три гола «армейцы» забьют практически в любом случае, а вот атака «Торпедо» по понятным причинам испытывает колоссальные сложности. Нижегородцы четыре раза подряд уступили действующему чемпиону с разницей в три шайбы. На наш взгляд, на этот раз им удастся избежать разгрома, но не более того. Ждём что-то вроде 1:3 или 2:4.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Торпедо»

ЦСКА гораздо сильнее, но не гонится за крупным счётом и бережёт силы для более опасных соперников. Четыре предыдущие встречи завершились победой фаворита в три шайбы. На наш взгляд, Дэвид Немировски всё же сможет подобрать ключ к Илье Сорокину, и на этот раз нижегородцы обойдутся без разгрома.



Ставка: победа ЦСКА с разницей в две шайбы за 4.85.