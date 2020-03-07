«Барселона» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» – «Реал Сосьедад».



Ставка: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 1.85.



«Барса», проиграв в «класико», упустила первое место в таблице, теперь им необходимо побеждать в каждом матче. Сине-гранатовые, конечно, хотят выиграть Ла Лигу, поэтому мотивация в этой игре у них будет огромная.



«Реал Сосьедад» выступает просто великолепно! Накануне они вышли в финал Кубка Испании, обыграв «Мирандес». В чемпионате баски также борются за еврокубки. Состав «Сосьедада» наполнен талантливыми игроками, которые прекрасно раскрываются в этом сезоне.



«Барселона» играет дома, безусловно, они являются безоговорочными фаворитами. Несмотря на предстоящий матч с «Наполи», против «Сосьедада», скорее всего, Кике-Сетьен выставит основу. Каталонцев ожидает тяжелейшая встреча, потому что гости умеют играть впереди. Помимо этого они обладают прекрасной культурой паса и перехода из обороны в атаку. Но все же фактор «Камп Ноу» и Лионеля Месси должен сделать свое дело. На этот матч я подготовил для вас довольно интересную ставку».



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