«Барселона» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Ставка: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 1.85.
«Барса», проиграв в «класико», упустила первое место в таблице, теперь им необходимо побеждать в каждом матче. Сине-гранатовые, конечно, хотят выиграть Ла Лигу, поэтому мотивация в этой игре у них будет огромная.
«Реал Сосьедад» выступает просто великолепно! Накануне они вышли в финал Кубка Испании, обыграв «Мирандес». В чемпионате баски также борются за еврокубки. Состав «Сосьедада» наполнен талантливыми игроками, которые прекрасно раскрываются в этом сезоне.
«Барселона» играет дома, безусловно, они являются безоговорочными фаворитами. Несмотря на предстоящий матч с «Наполи», против «Сосьедада», скорее всего, Кике-Сетьен выставит основу. Каталонцев ожидает тяжелейшая встреча, потому что гости умеют играть впереди. Помимо этого они обладают прекрасной культурой паса и перехода из обороны в атаку. Но все же фактор «Камп Ноу» и Лионеля Месси должен сделать свое дело. На этот матч я подготовил для вас довольно интересную ставку».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 марта 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 6 марта 2020
-
21:30
-
19:30
-
19:01
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00