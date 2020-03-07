АПЛ могут прервать из-за коронавируса, а ФОНБЕТ уже заплатил за чемпионство «Ливерпуля»

7 февраля букмекерская компания ФОНБЕТ досрочно выплатила выигрыши по всем ставкам на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ в сезоне-2019/2020. Букмекер рассчитал более 5 тысяч ставок на титул команды Юргена Клоппа.

Клиенты ФОНБЕТ уже получили все деньги, а ставки на чемпионство «Ливерпуля» больше не принимаются. Однако из-за распространения коронавируса команда Юргена Клоппа рискует остаться без титула.

По информации The Telegraph, правительство Великобритании из-за вспышки коронавируса может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий на территории государства более чем два месяца. Это означает, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В этом случае букмекеры могут рассчитать возвратом ставки на все оставшиеся матчи и на итоги сезона-2019/2020 в АПЛ. Тогда прибыль не получат те, кто ставил на чемпионство «Ливерпуля».

Компании ФОНБЕТ придётся платить дважды. Букмекер уже рассчитал выигрыши по ставкам на чемпионство «Ливерпуля», а при отмене результатов текущего сезона ФОНБЕТ вернёт игрокам все деньги, поставленные на чемпионства других команд.