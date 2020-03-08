«Челси» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон», который состоится 8 марта.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.15, точный счёт 1:1 за 7.50.
«Из всех ставок на матч «Челси» — «Эвертон», которые предлагает ФОНБЕТ, самая интересная — низ, коэффициент 2.15. Попробую объяснить, почему выбрал именно эту ставку.
Во-первых, она любопытная с точки зрения денег, которые можно получить, другие ставки значительно ниже. Во-вторых, у «Челси» потрясающая серия в матчах с «Эвертоном». Совсем недавно у «Ливерпуля» прервалась серия в матче с «Уотфордом», который совершенно ему не ровня. Верю в статистику, что бывают удобные и неудобные клубы, но, на мой взгляд, сейчас «Эвертон» совершенно другая команда благодаря тренеру, чем та, которая начинала сезон. «Челси» играет с перепадами и в этом матче более чем на ничью не наиграет.
Если любите рискованные ставки и готовы поставить на счёт, то ставка на счёт 1:1 с высоким коэффициентом мне кажется вполне вероятным исходом этого матча. Верю, что будет низовая ничья, что обе забьют».
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