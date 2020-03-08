«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: ТМ 3 мяча за 1.80.



«Вы помните последние матчи извечных соперников. В первом круге чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера удачно подстроилась под соперника, сыграла в результативной манере и сумела одержать победу. Еще было два кубковых матча. В первой встрече «Юнайтед» откровенно провалился. В ответной команда Сульшера победила, но все равно не прошла дальше.



Мне кажется, в этом сезоне «Юнайтед» подтянулся к сопернику. Не думаю, что здесь будет полное доминирование «Сити». «Красные дьяволы» находятся в отличной форме и показывают хорошие результаты в последних матчах. Забивает даже Игало.



У команды Пепа Гвардиолы немного другая ситуация. В чемпионате они доигрывают сезон, но важнейшего ответного матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов никто не отменял. Думаю, не стоит ждать много забитых голов. Хозяева поля постараются сыграть строго от обороны. Ставлю на тотал меньше 3 мячей».



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