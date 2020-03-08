«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: ТМ 3 мяча за 1.80.
«Вы помните последние матчи извечных соперников. В первом круге чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера удачно подстроилась под соперника, сыграла в результативной манере и сумела одержать победу. Еще было два кубковых матча. В первой встрече «Юнайтед» откровенно провалился. В ответной команда Сульшера победила, но все равно не прошла дальше.
Мне кажется, в этом сезоне «Юнайтед» подтянулся к сопернику. Не думаю, что здесь будет полное доминирование «Сити». «Красные дьяволы» находятся в отличной форме и показывают хорошие результаты в последних матчах. Забивает даже Игало.
У команды Пепа Гвардиолы немного другая ситуация. В чемпионате они доигрывают сезон, но важнейшего ответного матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов никто не отменял. Думаю, не стоит ждать много забитых голов. Хозяева поля постараются сыграть строго от обороны. Ставлю на тотал меньше 3 мячей».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 марта 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 7 марта 2020
-
22:40
-
20:00
-
19:30
-
18:55
-
18:30
-
18:00