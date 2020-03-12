Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Айнтрахт» — «Базель»: ставка Романа Нагучева на плей-офф Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Базель»: ставка Романа Нагучева на плей-офф Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Базель».

Cтавка: обе забьют за 1.72.

«Учитывая, что «Айнтрахт» играет в чемпионате не так уверенно, как в Лиге Европы, мне кажется, что матч получится результативным. «Базель» – интересная команда с хорошими и результативными нападающими, с весьма перспективным подходом к атакующему футболу.

«Айнтрахт» – та команда, которая у себя дома полезет в атаку. Ставка «обе забьют» в такой встрече – шикарный вариант. Также я бы поставил на то, что голы будут в обоих таймах. Мне кажется, это станет невероятной особенностью этого матча. Ну и я бы отметил, что «Айнтрахт» является фаворитом в этой игре», — сказал Нагучев.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020