Эксперты: «МЮ» — фаворит Лиги Европы после первых матчей 1/8 финала

Вчера, 12 марта, состоялись шесть первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. По их итогам букмекеры обновили линию на победителя турнира. По оценке экспертов, главный фаворит — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу команды Уле-Гуннара Сульшера можно с коэффициентом 3.50. Это примерно 24% вероятности. Англичане на выезде разгромили австрийский ЛАСК (501.0, 0.2%) со счётом 5:0.
За 6.00 (14%) можно сделать ставку на миланский «Интер». Игра итальянцев с «Хетафе» (15.00, 5%) перенесена из-за вспышки коронавируса. Коэффициентом 6.50 (13%) аналитики оценили шансы «Вулверхэмптона», на выезде сыгравшего вничью с «Олимпиакосом» (67.00, 1%).
Шансы «Байера» на победу оцениваются коэффициентом 7.00 (12%). Немцы на выезде со счётом 3:1 переиграли «Рейнджерс» (251.00, 0.4%). Поставить на испанскую «Севилью» можно за 8.00 (11%). Игра испанцев против «Ромы» (15.00, 5%) также перенесена из-за эпидемии.
Поставить на донецкий «Шахтёр» можно с коэффициентом 15.00 (5%). Украинский клуб на выезде победил «Вольфсбург» (67.00, 1%) со счётом 2:1. Сделать ставку на «Базель» предлагается за 19.00 (4%). Швейцарцы на выезде разгромили «Айнтрахт» (151.00, 0.6%) со счётом 3:0.
Сделать ставку на «Копенгаген» можно с коэффициентом 41.00 (2%). Датчане на выезде проиграли турецкому «Башакшехиру» (51.00, 1.5%) со счётом 0:1.
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