«Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Турции сезона-2019/2020 «Галатасарай» — «Бешикташ».

Ставка: ТМ 1 гола в первом тайме за 2.16.

«Галатасарай» принимает дома «Бешикташ». Впервые за 12 лет встреча этих команд пройдёт без зрителей. Тем самым хозяева лишаются серьёзного преимущества — поддержки своих болельщиков. По этой причине руководство «Галатасарая» попросило федерацию перенести ближайшие туры на неопределённый срок. Но чиновники из ТФФ, напротив, настаивают на том, чтобы не сдвигать матчи, а играть их в назначенный срок при пустых трибунах.



«Галатасарай» находится на третьем месте и борется за чемпионство, тогда как «Бешикташ» претендует на место в зоны лиги Европы.



Стамбульское дерби не будет иметь привычного антуража, но это не значит, что у команд могут возникнуть проблемы с мотивацией. Это противостояние двух топ-клубов и принципиальнейших соперников. Игра будет напряжённой и, как мне кажется, не очень результативной в первом тайме. Мой прогноз — тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.16».