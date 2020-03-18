Эксперты назвали вероятность отмены всех матчей сезона в Серии А

В последние недели Италия стала центром пандемии коронавируса. Ежедневно в стране регистрируют по нескольку тысяч случаев болезни, а счет умерших за сутки перевалил на сотни.



Разумеется, все спортивные мероприятия в стране отменены. Букмекеры принимают ставки на то, возобновят ли футбольную серию А в этом году.



Поставить на то, что все матчи чемпионата будут доиграны до 1 июля 2020 года, можно с коэффициентом 1.90.

Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на то, что хотя бы один поединок до этой даты не сыграют, можно за 1.80 (53%).



По оценке аналитиков, матчи итальянской лиги скорее всего не аннулируют. Поставить на такое развитие событий можно за 7.80 (11%). Обратный вариант оценивается коэффициентом 1.05 (89%).



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