«Белшина» — «Минск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.



«Минск» провёл сезон достойно и финишировал на девятом месте. «Горожане» стараются не отсиживаться у своих ворот, пробуют играть в атаку. Это одна из самых верховых команд турнира: год назад в 30 матчах национального первенства с её участием было забито 80 мячей (36:44).



У подопечных Андрея Разина в межсезонье обновился состав, однако глобальных изменений случиться не должно. На замену ушедшим футболистам пришли новички, практически все трансферы совершены чётко и по позициям. По индивидуальному таланту коллектив не просел, а потому финиш в середине таблицы кажется наиболее вероятным.



Гости заметно сильнее по уровню состава, но есть проблема. В минувшем сезоне они набрали всего 8 очков за пределами родного стадиона: одна победа, пять ничьих и девять поражений при разнице голов 15:26. Дело в том, что дома «Минск» играет на специфическом искусственном поле, и это часто становится проблемой для гостей.



А вот на выезде у минчан возникают трудности. Логично предположить, что шансы зацепиться у хозяев появятся, благо первый тур в чемпионате Беларуси получился богатым на сенсации. «Белшине» со скрипом даются голы, а «Минск» в гостях редко забивает больше одного мяча. Ждём низа».



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«Белшина» — «Минск». Прогноз: скучное завершение богатого на сенсации тура «Белшина» будет бороться за выживание, а «Минск» очень плох на выезде.