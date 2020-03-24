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Букмекеры: стадионы клубов РПЛ не переоборудуют под госпитали

Букмекеры: стадионы клубов РПЛ не переоборудуют под госпитали
Ставки / Прогнозы 0

Ситуация с коронавирусом в России накаляется. В настоящий момент известно о 438 случаях заражения. Большинство из них — в Москве. Букмекеры принимают ставки, не переоборудуют ли власти стадионы клубов РПЛ под временные госпитали, если ситуация того потребует.

Букмекеры уверены, что до такого всё же не дойдёт. Сделать ставку на то, что на одном из стадионов РПЛ откроют госпиталь, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 7% вероятности. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.05 (93%).

Ранее на стадионе разбивали временный госпиталь власти Китая в провинции Ухань. На его территории разместили около 1,1 тыс. больных.

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