Букмекеры назвали вероятность боя Хабиба с Макгрегором на PlayStation

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё же должен состояться. Дэна Уайт заявил, что нашёл новое место проведения поединка. Ну а букмекеры принимают ставки на то, что в случае отмены Хабиб может провести бой с Конором Макгрегором на PlayStation.



Сделать ставку на то, что бой на приставке состоится, можно с коэффициентом 9.00. Это примерно 10% вероятности. Поставить на то, что бойцы всё же не станут выяснять отношения таким образом, можно за 1.04 (90%).



7 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. С тех пор ирландец не раз заявлял, что хочет реванша.



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