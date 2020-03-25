Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры назвали вероятность боя Хабиба с Макгрегором на PlayStation

Букмекеры назвали вероятность боя Хабиба с Макгрегором на PlayStation
Ставки / Прогнозы 0

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё же должен состояться. Дэна Уайт заявил, что нашёл новое место проведения поединка. Ну а букмекеры принимают ставки на то, что в случае отмены Хабиб может провести бой с Конором Макгрегором на PlayStation.

Сделать ставку на то, что бой на приставке состоится, можно с коэффициентом 9.00. Это примерно 10% вероятности. Поставить на то, что бойцы всё же не станут выяснять отношения таким образом, можно за 1.04 (90%).

7 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. С тех пор ирландец не раз заявлял, что хочет реванша.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020