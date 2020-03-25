Букмекеры назвали вероятность боя Хабиба с Макгрегором на PlayStation
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё же должен состояться. Дэна Уайт заявил, что нашёл новое место проведения поединка. Ну а букмекеры принимают ставки на то, что в случае отмены Хабиб может провести бой с Конором Макгрегором на PlayStation.
Сделать ставку на то, что бой на приставке состоится, можно с коэффициентом 9.00. Это примерно 10% вероятности. Поставить на то, что бойцы всё же не станут выяснять отношения таким образом, можно за 1.04 (90%).
7 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. С тех пор ирландец не раз заявлял, что хочет реванша.
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