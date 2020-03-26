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Букмекеры назвали вероятность перехода Заболотного в чемпионат Беларуси

Букмекеры назвали вероятность перехода Заболотного в чемпионат Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Единственный футбольный чемпионат Европы, который сейчас продолжается, — это первенство Беларуси. Телеканалы закупают права на показ турнира, а букмекеры принимают ставки на то, кто из игроков продолжит карьеру в этом чемпионате.

Сделать ставку на то, что Антон Заболотный перейдёт в один из белорусских клубов, можно с коэффициентом 10.00. Это 10% вероятности. Сейчас форвард является игроком «Сочи». В текущем чемпионате РПЛ он забил 2 мяча. Кстати, российские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси. Заболотный имеет в своём активе 9 матчей и 1 гол за сборную России.

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