Букмекеры назвали вероятность перехода Заболотного в чемпионат Беларуси
Единственный футбольный чемпионат Европы, который сейчас продолжается, — это первенство Беларуси. Телеканалы закупают права на показ турнира, а букмекеры принимают ставки на то, кто из игроков продолжит карьеру в этом чемпионате.
Сделать ставку на то, что Антон Заболотный перейдёт в один из белорусских клубов, можно с коэффициентом 10.00. Это 10% вероятности. Сейчас форвард является игроком «Сочи». В текущем чемпионате РПЛ он забил 2 мяча. Кстати, российские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси. Заболотный имеет в своём активе 9 матчей и 1 гол за сборную России.
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