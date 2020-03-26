Эксперты: «Дом-2» не закроют из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса власти во всех странах мира отменяют одно массовое мероприятие за другим. Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Букмекеры принимают ставки на то, закроют ли из-за эпидемии реалити-шоу «Дом-2».



По оценке экспертов, вряд ли это случится. Поставить на закрытие шоу можно с коэффициентом 3.00. Это примерно 32% вероятности. Сделать ставку на то, что «Дом-2» продолжит своё существование, можно с коэффициентом 1.35 (68%).



«Дом-2» появился на российском телевидении в 2004 году. Это самое продолжительное реалити-шоу в истории.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.