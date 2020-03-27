Новый проект «Ставки на удаленке»: скучаешь дома? Узнай, на что поставить!
«Чемпионат» совместно с ФОНБЕТ подготовил для читателей новый аналитический проект «Ставки на удалёнке»! Каждый день мы будем рассказывать о том, на что поставить и какую именно ставку сделать. Никакого коронавируса и жен спортсменов — только чистая аналитика.
Даже сейчас букмекеры принимают ставки: более 1000 событий в день можно найти на ФОНБЕТ — 12 видов спорта, 10 разновидностей киберспорта, события из мира культуры и политики.
Но как во всём этом разобраться? Тут помогут лучшие аналитики «Чемпионата», готовящие для вас прогнозы каждый день. Без выходных.
Заходите, читайте и добавляйте в закладки наши «Ставки на удалёнке»!
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