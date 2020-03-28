«Городея» — «Шахтёр» С: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата Беларуси 28 марта

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Городея» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: «Шахтёр» победит за 1.63.



«В первом туре “Городея” с минимальным счётом на выезде уступила “Витебску” — 0:1. Тогда у соперника случилось удаления, но футболисты “Городеи” не смогли этим воспользоваться и потерпели итоговое поражение.



“Шахтёр” тоже стартовал крайне неудачно: на домашнем поле клуб из Солигорска проиграл “Торпедо-БелАЗ”. Та неудача вышла довольно неожиданной, так как “Шахтёр” обладает отличным составом и должен был добиваться результата. Напомню, в прошлом сезоне “Шахтёр” завоевал бронзу, пропустив вперёд только борисовский БАТЭ и брестское “Динамо”.



Клуб из Солигорска возглавляет довольно амбициозный украинский тренер Юрий Вернидуб, который учит команду играть в яркий футбол. Мне кажется, что “Шахтёр” определённо стоит считать фаворитом в противостоянии с “Городеей”. Именно поэтому предлагаю совершить ставку на победу “Шахтёра” из Солигорска».



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