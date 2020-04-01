Коронавирус в России. Прогноз Елены Малышевой на распростренение инфекции

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала прогноз на распространение инфекции коронавируса в России.



«Я уверена, что в России не будет такого, как в Италии! Высокий процент смертности там обусловлен тремя причинами. Во-первых, итальянцы — самая старая популяция в Европе. Больше 23% жителей страны уже отметили 65-летие. Именно такой возрастной группе больше всего опасен коронавирус. Во-вторых, анализы на коронавирус в Италии сдавали только люди с тяжёлым течением болезни, а в Южной Корее, например, тестировали всех. В-третьих, я уверена, что в Италии неправильно фиксировали причины смерти. Например, человек умер от инфаркта миокарда. Но, если у него нашли коронавирус, его считали умершим от коронавируса», — заявила Малышева.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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