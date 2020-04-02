Букмекеры: матчи 3-го тура чемпионата Беларуси могут установить рекорд по просмотрам

В ближайшие выходные, несмотря на коронавирус, должны состояться матчи 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Букмекеры принимают ставки на возможный рекорд по просмотрам онлайн.



Сделать ставку на то, что один из матчей Высшей лиги в 3-м туре соберёт больше 7 млн просмотров онлайн, можно с коэффициентом 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что рекорда в 3-м туре всё же не будет.



Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, который не остановили из-за пандемии коронавируса. Более того, матчи Высшей лиги проходят в присутствии зрителей, несмотря на протесты организаций здравоохранения.



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