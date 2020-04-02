Курс доллара. Прогноз эксперта: рубль нашёл точку опоры

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль нащупал некую точку опоры в парах с иностранными валютами. С одной стороны, это происходит на фоне постоянных интервенций ЦБ на внутреннем рынке, что сглаживает часть волатильности. С другой — складывается ощущение, что ликвидности становится меньше, и это тоже сдерживает валютные пары в амплитуде колебаний.



При текущих ценах на нефть рубль должен был бы выглядеть значительно слабее, но поскольку этого не произошло, вероятно, что негласно могли предприниматься точечные меры по сглаживанию волатильности.



Краткосрочно, доллар США может оставаться в рамках 78−80 рублей, в случае ухудшения внешнего фона или падения цен на нефть — 78−82 рубля. Для пары евро/рубль вероятный торговый коридор на ближайшее время — 84−88 рублей», — отметил Гурковский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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