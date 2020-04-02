Курс доллара на неделю 30 марта — 5 апреля. Прогноз аналитика: серьёзного падения не будет

Начальник управления валютных операций «МТС-Банк» Олег Кочетков дал прогноз на курс доллара США на текущей неделе.



«На фондовых рынках США сохраняется негативный настрой — как в Европе, так и в Азии. Рубль остаётся в районе минимумов, торги сохраняют диапазон 77–81, относительно узкий по отношению к величине произошедшего движения. На данный момент нет серьёзных драйверов для нового витка падения, но и покупке рисковых активов ситуация явно не способствует. Краткосрочно мы ожидаем сохранения диапазонных торгов», — сказал Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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