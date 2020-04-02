Путин продлил режим нерабочих дней. РПЛ возобновят не раньше июля

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России сегодня продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. На паузе сейчас и спорт, вчера в РФС заявили, что возобновление турниров возможно не ранее 31 мая. Но букмекеры предсказывают, что РПЛ продолжит сезон не раньше июля.



Сделать ставку на то, что матчи РПЛ начнутся до 1 июля, можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 38% вероятности. Поставить на то, что чемпионат России не возобновят до начала второго летнего месяца, можно с коэффициентом 1.50 (62%).



На сегодня в России выявили 3548 случаев заражения коронавирусом.



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