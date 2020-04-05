«Витебск» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

Известный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Витебск» — «Смолевичи».



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.73.



«Хозяева ни разу больше одного мяча в стартовых турах первенства не забили. Однако это не помешало им оставить приятное впечатление: сначала отобрали очки у чемпиона в гостях, а затем минимально уступили пятой команде республики. При этом движение и мысль в работе коллектива Александра Бразевича видны невооруженным глазом. Немного везения, чуточку внимания, и первая победа после возвращения в элитный дивизион не заставит себя ждать. Смогут ли выиграть в матче с «Витебском», сказать сложно. Однако вряд ли матч выйдет с обилием опасных моментов: в споре равных соперников будет разыгрываться шесть очков. Рисковать при таком раскладе не будет ни одна сторона.



За 180 минут северяне самостоятельно не сообразили ни одного мяча. Победный точный удар, уничтоживший «Городею», по своим воротам нанес игрок «сахарных». В остальном же «Витебск» выглядел очень нестройно, как оркестр, собравшийся на первую репетицию после долгого перерыва. Например, неделю назад в матче с «Неманом» первую вылазку к чужим воротам финалист Кубка-2019 осуществил только на 36-й минуте. И в дальнейшем не проявлял активности и бодрости духа. Вряд ли Сергей Ясинский за неделю сделал команде волшебную инъекцию и пробудил от летаргического сна. Тем более северянам предстоит неблизкий путь: из Витебска матч перенесён в Борисов.



Скорее всего, в матче будет много борьбы, желания и упорства в противодействии. А вот голов и нестандартных решений — не очень».



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