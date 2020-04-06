Эксперты: никто из стран—хозяек Евро-2020 не откажется от проведения матчей

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, перенесли на 2021 год. Причина — эпидемия коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, откажется ли хотя бы одна из стран-хозяек от проведения матчей турнира.
Поставить на то, что отказники будут, можно с коэффициентом 3.70. Это примерно 26% вероятности. Сделать ставку на то, что изменений в календаре не будет и матчи пройдут там, где и было изначально запланировано, можно с коэффициентом 1.25 (74%).
Финальная часть турнира должна пройти на 12 стадионах 12 городов в 11 странах Европы. От России матчи чемпионата Европы должен принять Санкт-Петербург.
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