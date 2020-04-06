Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты: никто из стран—хозяек Евро-2020 не откажется от проведения матчей

Эксперты: никто из стран—хозяек Евро-2020 не откажется от проведения матчей
Ставки / Прогнозы 0

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, перенесли на 2021 год. Причина — эпидемия коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, откажется ли хотя бы одна из стран-хозяек от проведения матчей турнира.

Поставить на то, что отказники будут, можно с коэффициентом 3.70. Это примерно 26% вероятности. Сделать ставку на то, что изменений в календаре не будет и матчи пройдут там, где и было изначально запланировано, можно с коэффициентом 1.25 (74%).

Финальная часть турнира должна пройти на 12 стадионах 12 городов в 11 странах Европы. От России матчи чемпионата Европы должен принять Санкт-Петербург.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020