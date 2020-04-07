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Эксперты назвали вероятность матча «Локомотив» — «Краснодар» за место в группе ЛЧ

Эксперты назвали вероятность матча «Локомотив» — «Краснодар» за место в группе ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Когда возобновится чемпионат РПЛ — неизвестно. По самым оптимистичным прогнозам, это должно произойти в начале июня. Однако не исключён и вариант, при котором сезон-2019/2020 не доиграют и досрочно завершат. Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли при таком раскладе стыковой матч «Локомотив» — «Краснодар» за второе место, которое даёт прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Сделать ставку на то, что такая встреча состоится, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 19% вероятности. Поставить на то, что такую игру не будут проводить, можно за 1.13 (81%).

После 22 туров оба клуба набрали по 41 очку. Москвичи занимают второе место, поскольку у них на одну победу больше (12 против 11).

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