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ФОНБЕТ поднял бонус новым клиентам до 15 000 рублей — только до 1 июня

ФОНБЕТ поднял бонус новым клиентам до 15 000 рублей — только до 1 июня
Ставки / Прогнозы 0

Спорт во всем мире на паузе, а болельщики вынуждены сидеть дома. Но это не повод грустить! ФОНБЕТ заботится о своих клиентах. Компания обновила программу лояльности на время карантина. Бонус увеличен! Теперь при регистрации до 1 июня можно получить фрибет в размере 15 000 рублей.

Чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и пополнить счет на сумму от 500 рублей. ФОНБЕТ подарит бонус в виде фрибета, равного сумме первого депозита. Максимальный размер фрибета при регистрации увеличен до 15 000 рублей.

Подробные условия вы найдете на странице акции. Если вы еще не стали клиентом БК ФОНБЕТ, то сейчас отличный шанс получить до 15 000 рублей за первый депозит! Оставайтесь дома и участвуйте в новой акции от ФОНБЕТ!

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