Фергюсон vs Гэйджи, UFC 249: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 18 апреля 2020

Президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме» объявил, что турнир UFC 249 состоится. Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Букмекеры уже принимают ставки на бой.



По оценке аналитиков, фаворит — Тони Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 62% вероятности. Поставить на успех Гэтжи можно с коэффициентом 2.50 (38%).



UFC 249 состоится на частном острове. Бойцов доставят туда бизнес-джетами, всех участников ивента проверят на коронавирус.



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