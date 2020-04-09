Эксперты: Олимпиада в 2021 году состоится в намеченные сроки

Олимпиаду-2020 в Токио из-за коронавируса перенесли на 2021 год. Новая дата церемонии открытия Игр — 23 июля 2021 года. Правда, в Японии пока не справились с эпидемией. В ряде префектур правительство страны ввело чрезвычайное положение.



Букмекеры принимают ставки на возможный перенос церемонии открытии Олимпиады и в 2021 году. По оценке аналитиков, этого не случится. Поставить на то, что церемония пройдёт вовремя и в Токио, можно с коэффициентом 1.13. Это около 85% вероятности. Сделать ставку на то, что изменится дата или место церемонии открытия, можно с коэффициентом 5.90 (15%).



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