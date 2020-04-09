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Коронавирус сегодня. Прогноз специалиста: Россия выйдет на плато через 2 недели

Коронавирус сегодня. Прогноз специалиста: Россия выйдет на плато через 2 недели
Ставки / Прогнозы 0

Специалист по эпидемиям и вирусам Тимур Пестерев дал прогноз на распространение коронавируса в России.

«У нас, насколько я вижу по официальной статистике, нигде нет экспоненциального роста, то есть такого, чтобы каждый следующий день заражённых становилось в два раза больше, чем в предыдущий. Это, для понимания, то, что происходило в Италии. У нас же число больных увеличивается постепенно, и так же постепенно оно со временем будет снижаться.

Россия в целом должна выйти на плато эпидемии через пару недель. Тут многое зависит от того, как будут вести себя люди. Прошлая вспышка заболеваемости у нас произошла после первых «карантинных» выходных, когда народ вместо того, чтобы остаться дома, ринулся в парки и на шашлыки. Так что если на этот раз ничего подобного не случится, можно рассчитывать, что уже в мае эпидемия пойдёт на спад. А к лету закончится совсем», — отметил Пестерев.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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