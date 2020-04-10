Коронавирус сегодня. Прогноз Сергея Собянина: Россия только у подножия пика эпидемии

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Я вам точно говорю, никакого пика ещё не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьёзное испытание, и к этому надо готовиться», — заявил Собянин.



По официальным данным, сегодня в мире коронавирусом заразилось 1 605 235 человек. Умерло 95 751 человек, 356 925 пациентов выздоровело.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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