Эксперты: РПЛ-2019/2020 не удастся доиграть

Ситуация с распространением коронавируса в России становится всё острее. За последние сутки зарегистрировали 2558 новых случаев, а общее количество заболевших составляет 18 328. Умерли 148 человек. В сложившихся условиях букмекеры предсказывают досрочное завершение сезона РПЛ.
Сделать ставку на то, что в чемпионате удастся сыграть все 30 туров, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Поставить на то, что коронавирус не позволит доиграть турнир, можно за 1.72 (53%).
Руководство РПЛ приостановило первенство после 22-го тура. По заявлениям клубов, возобновление турнира возможно не ранее середины июня.
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