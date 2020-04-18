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БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Виктора Гусева на матч 5-го тура чемпионата Беларуси

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Виктора Гусева на матч 5-го тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «БАТЭ» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: ничья за 4.82.

«БАТЭ не слишком удачно стартовал в сезоне. Борисовская команда — действующий вице-чемпион Белоруссии, но пока выглядит не очень сильным коллективом. БАТЭ действует крайне нестабильно: поражение, победа и снова поражение. И снова победа! Мне кажется, футболистам БАТЭ должна придать уверенности победа в предыдущем туре в матче с “Минском” (3:0).

Сейчас БАТЭ постепенно прибавляет. К тому же должен вернуться крайне важный для команды Щербицкий. Борисовский клуб поднялся на седьмое место, но отрыв от лидеров совсем маленький. Волею судьбы лидирует в промежуточной турнирной таблице как раз “Торпедо-БелАЗ”, опережая борисовцев всего на три очка.

“Торпедо-БелАЗ” выиграл в трех матчах чемпионата из четырех. Победы были вполне заслуженными и достойными, а поражение от минского “Динамо” (0:2) многие эксперты называют не слишком обязательным. Ещё можно обратить внимание на довольно интересную статистику личных встреч соперников: в семи последних матчах из восьми неизменно забивали обе команды.

Тем не менее моя ставка будет не на эту тенденцию. У “Торпедо-БелАЗ” довольно крепкая оборона. Думаю, БАТЭ постарается развить подъём в турнирной таблице, а гости попробуют выстоять. Именно поэтому остановлю внимание на ничейном исходе».

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