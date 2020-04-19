Эксперты: бой Хабиб — Флойд Мейвезер в 2020 году не состоится

Букмекеры не верят, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского боксёра Флойда Мейвезера состоится до конца года.
Ранее Хабиб предлагал боксёру провести 11 раундов по правилам бокса, после чего один раунд — по правилам ММА. Букмекерская компания ФОНБЕТ принимает ставки на возможность проведения такого поединка.
По оценкам аналитиков, в 2020 году бой Нурмагомедов — Мейвезер не состоится. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.06 (90% вероятности). Сделать ставку на то, что стороны всё же договорятся, можно за 8.00 (10%).
В бою по правилам бокса Мейвезер победил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Американец нокаутировал соперника в 10-м раунде.
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