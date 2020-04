GODSENT vs G2. Прогноз Александра Петрика на матч турнира по CS:GO

Профессиональный киберспортивный аналитик, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV, Александр Петрик дал прогноз на матч GODSENT vs G2, который состоится в рамках турнира ESL One Road to Rio: Europe.



Ставка: победа GODSENT на первой карте за 2.55.



«В одном из первых матчей группы B на ESL One Road to Rio между собой сыграют GODSENT и G2. Обе команды отличаются изобретательностью и нестандартностью. Поэтому пытаться предугадать развитие событий в этой встрече очень нелегко.



Еще и маппулы во многом у пятерок похожи: обе сильны на Nuke и Vertigo, обе не уверены в своем Inferno… Мы точно знаем, что первую карту будут выбирать GODSENT, т.к. в этом матче они посеяны ниже оппонентов. Букмекеры считают этих ребят аутсайдерами встречи, однако я думаю, что «посланные богом» способны навязать борьбу G2, способны удивить их. Среди вариантов пика для kRYSTAL и Ко — Dust2, Nuke и Vertigo. Все три карты входят в число сильных у G2, однако результаты на Dust2 в последнее время у nexa и Ко не самые лучшие. Поэтому я склоняюсь к тому, что GODSENT в качестве своей выберут именно эту карту, хотя могу ошибаться.



В любом случае, мне очень нравится коэффициент на их победу на стартовой карте. Они наверняка заготовят для оппонентов ряд сюрпризов, а смогут ли G2 быстро найти подход к сопернику, с которым, к тому же, никогда не играли очных встреч? Я не думаю, что GODSENT дадутся им легко, поэтому вижу смысл поставить на андердога на первой карте», — сказал Петрик.



