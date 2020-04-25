Эксперты уверены, что Неймар не перейдёт в «Барселону» в ближайшее трансферное окно

Накануне СМИ сообщили, что бразильский нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар готов на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Барселону».



Букмекеры принимают ставки на переход Неймара в «Барселону» в ближайшее трансферное окно с коэффициентом 3.20 (30% вероятности). В случае успешного исхода пари клиент со ставки 1000 рублей выиграет 3200 рублей.



Шансы на переход бразильца в “Реал” в 2020 году оценивается коэффициентом 8.00 (10%). Если Неймар перейдёт в «Ювентус», сыграет коэффициент 15.0 (6%).



Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард в 80 матчах во всех турнирах в составе парижан забил 69 мячей и отдал 39 результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.