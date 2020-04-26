Коронавирус сегодня, 26 апреля. Прогноз эксперта: второй пандемии в мире не будет

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев исключил риск еще одной пандемии коронавируса.



«Не жду большого числа заразившихся коронавирусом в мире в будущем, так как у 15–20 процентов населения Земли выработается иммунитет. В странах, которые постепенно выходят из карантина, иммунитет появился у пятой части граждан.



Поэтому, когда пугают, что у нас опять будет такой высокий подъем заболеваемости, мне кажется, этого не надо бояться, все-таки такого, что было сейчас, не случится», — заявил Зверев.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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