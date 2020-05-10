«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: прогноз Эльвина Керимова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.



Ставка: тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 1.70.



«Центральный матч тура пройдёт в Бресте. После 7 туров обе команды находятся в нижней половине таблицы: действующий чемпион — на 9-м месте, а столичный клуб — на 13-м. Но стоит одержать победу — и ты уже в зоне еврокубков.



Команда Сергея Ковальчука наконец-то победила в прошлом туре («Белшину») и прервала трёхматчевую серию поражений. Но одно дело — обыгрывать худшую команду чемпионата, а другое — принципиального соперника.



Минчане с Леонидом Кучуком проиграли дома лидеру — «Слуцку». Проиграли, имея преимущество по моментам.



По темпу набора очков команды пока не впечатляют, но по xG (система expected goals — ожидаемых голов) брестское и минское «Динамо» идут в тройке лидеров. И тем и другим нужно работать над реализацией моментов.



В 6 предыдущих матчах из 7 между этими соперниками первые таймы получались закрытыми: в трёх случаях до перерыва голов не было вовсе, а ещё в трёх забивался один мяч. Я думаю, начало встречи и вся первая половина пройдут в равной борьбе без большого количества моментов. Мой прогноз — тотал меньше 1 мяча в первом тайме».



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