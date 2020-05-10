«Ислочь» — «Белшина»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Белшина».
Ставка: победа «Ислочи» с форой (–1.5) за 3.10.
«В прошлом туре “Белшина” сыграла крайне неудачно. На своём поле в Бобруйске этот коллектив с разгромным счетом 0:3 проиграл действующим чемпионам из брестского “Динамо”. Тем не менее по игре хозяева смотрелись неплохо, но разница в классе сыграла определяющую роль. Отметим, что футболисты “Белшины” ещё ни разу не победили в текущем сезоне. В их активе в семи турах две ничьих и аж пять поражений.
“Ислочь” замыкает лидирующую пятёрку, но в прошлом туре тоже крупно проиграла. Дело было в Солигорске, где местный “Шахтёр” со счетом 4:0 разгромил “Ислочь”. Теперь “Ислочь” будет действовать на своём поле. Кстати, интересная деталь: играя на домашнем стадионе, футболисты “Ислочи” довольно много пропускают.
Однако не думаю, что сейчас будет именно такой случай. Всё-таки разница в классе должна сыграть определяющую роль. Мне не кажется, что у игроков “Белшины” есть много шансов на успех. Исходя из этого, ожидаю уверенную победу хозяев и ставлю на победу “Ислочи” с форой (–1.5)».
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