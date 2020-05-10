«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Действующий чемпион начал сезон не по-чемпионски и по итогам семи туров, потеряв немало очков, обосновался на десятом месте (3-1-3, 9:7, 10), но при этом, пусть и не без приключений, смог выйти в финал национального кубка.

«Динамо» Минск тоже значительно слабее, чем ожидалось, начало этот чемпионат, и сейчас столичный клуб занимает тринадцатое место. Слабые результаты привели Сергея Гуренко к решению уйти в отставку, а на его место пришёл хорошо нам известный Леонид Кучук. На выезде минчане провели три матча и набрали три очка (1-0-2, 5:5). В прошлом туре под руководством нового главного тренера минское «Динамо» в родных стенах уступило лидирующему ФК «Слуцк» (1:2). В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами (1:2 и 3:1). В последних четырёх личных встречах забивали оба клуба.



Если посмотреть на таблицу, легко сделать вывод, что амбициозные коллективы сейчас не в лучшей форме, но они ищут варианты усиления игры, пути к исправлению турнирного положения, и у них есть потенциал для того, чтобы быстро решить текущие задачи. Динамовское дерби, как бы команды ни выступали в футбольном плане, — вещь особенная, с яркими эмоциональными и имиджевыми оттенками. В обороне у обоих соперников не всё гладко, в атаке есть ряд приличных исполнителей. Добавляем мощную мотивацию и делаем вывод, что в этом динамовском дерби высока вероятность обмена голами».



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