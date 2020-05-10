«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: трансляция матча, где смотреть, по какому каналу

10 мая в матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с минским «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.40.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.