«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: трансляция матча, где смотреть, по какому каналу
10 мая в матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с минским «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».
Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Динамо Мн» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.40.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 10 мая 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:18
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 9 мая 2020
-
23:00
-
22:30
-
22:00
Партнерский контент