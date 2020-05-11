Коронавирус сегодня, 11 мая. Прогноз ВОЗ: Россия вышла на плато

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала прогноз на ситуацию с эпидемией в стране.



«С учётом статистики последних дней можно предположить, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Начало снятия ограничений в стране допустимо при снижении заражений COVID-19 в течение двух недель.



Сейчас суточный прирост заражений COVID-19 стабилизировался. Несмотря на увеличение числа заболевших за сутки в 10 тысяч, сам рост составляет 5,5% от общего числа, что ниже ключевого уровня в 7%», — заявила Вуйнович.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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